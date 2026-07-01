Exposition « L’église Saint-Pierre de Firminy-Vert : 70 ans d’une passionnante aventure », Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Exposition « L’église Saint-Pierre de Firminy-Vert : 70 ans d’une passionnante aventure » 19 et 20 septembre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

A l’occasion du 20ème anniversaire de l’achèvement de l’édifice, l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert propose une double exposition.

« 50 ans pour finaliser la construction de l’église » : retour sur l’histoire longue et chaotique de cette construction montrant comment on est passé d’un projet d’une simple église paroissiale à une église-musée Le Corbusier.

« 20 ans d’animation de l’église par le groupe Art Culture et Foi » : rétrospective des activités culturelles et cultuelles proposées pour assurer le rayonnement du site, en faisant mieux connaître l’œuvre de Le Corbusier et en développant tout projet artistique en accord avec l’esprit de ce lieu de l’art sacré contemporain.

Exposition présentée jusqu’au 5 décembre.

Visites guidées de la nef et de l’exposition.

Exposition et visites proposées par l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert.

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

A l’occasion du 20ème anniversaire de l’achèvement de l’édifice, l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert propose une double exposition.

Art Culture & Foi © F.L.C / ADAGP Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006).