Exposition « Vingt fois Le Corbusier à Firminy », Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Exposition « Vingt fois Le Corbusier à Firminy » 19 et 20 septembre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les déambulations visuelles de vingt photographes, réunis pendant un workshop sur le Site Le Corbusier en automne/hiver 2025/2026.

Dans le foyer-bar de la Maison de la Culture sont exposées une centaine de photographies, sélection d’un corpus d’environ sept cents images, qui reflètent non seulement l’œuvre de Le Corbusier mais aussi l’approche de vingt photographes d’Auvergne-Rhône Alpes, entraînés aux projets à contraintes : comparaisons, oppositions, détournements, abstraction ou réalité augmentée, l’exercice s’est révélé dense et riche. Certains des photographes sont présents pendant le week-end.

Proposé par l’Association Photographies Rencontres https://photographiesrencontres.com/

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com [{« link »: « https://photographiesrencontres.com/ »}] Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

Les déambulations visuelles de vingt photographes, réunis pendant un workshop sur le Site Le Corbusier en automne/hiver 2025/2026.

© François Botton_Photographies Rencontres