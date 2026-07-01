Nef de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert – Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Nef de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert – Le Corbusier 19 et 20 septembre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Construite entre 1973 et 2006 sur les plans de Le Corbusier, l’église Saint-Pierre étonne aujourd’hui encore par sa grande modernité de formes et de lignes, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Venez découvrir sa lumière exceptionnelle et ses formes originales.

Visites commentées de la nef proposées par l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert.

Messe du Patrimoine dimanche à 10h30.

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

Construite entre 1973 et 2006 sur les plans de Le Corbusier, l’église Saint-Pierre étonne aujourd’hui encore par sa grande modernité de formes et de lignes, à l’extérieur comme à l’intérieur.

Arnaud Frich © F.L.C / ADAGP Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006).