Marché de Firminy Firminy
Marché de Firminy Firminy vendredi 2 octobre 2026.
Firminy
Marché de Firminy
Place du Marché et place des Halles Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00
fin : 2026-12-31 12:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Le marché accueille plus d’une quarantaine de commerçants alimentaires boucher, primeur, boulanger, traiteur, fromager, rôtisserie, poissonnier, fleuriste, etc.
.
Place du Marché et place des Halles Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 50 60 mairie@ville-firminy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché
The market is home to over forty food retailers, including butchers, greengrocers, bakers, caterers, cheesemongers, rotisseries, fishmongers and florists.
L’événement Marché de Firminy Firminy a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à Firminy (Loire)
- Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy 3 juillet 2026
- Marché de Firminy Place du Breuil Firminy 2 octobre 2026
- BOODER – BOODER A L ECOLE LE FIRMAMENT Firminy 24 octobre 2026
- DJAL LE FIRMAMENT Firminy 17 décembre 2026