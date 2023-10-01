Firminy

Marché de Firminy

Place du Marché et place des Halles Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02 07:00:00

fin : 2026-12-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Le marché accueille plus d’une quarantaine de commerçants alimentaires boucher, primeur, boulanger, traiteur, fromager, rôtisserie, poissonnier, fleuriste, etc.

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Place du Marché et place des Halles Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 50 60 mairie@ville-firminy.fr

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English : Marché

The market is home to over forty food retailers, including butchers, greengrocers, bakers, caterers, cheesemongers, rotisseries, fishmongers and florists.

L’événement Marché de Firminy Firminy a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès