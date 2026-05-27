Exposition Soleil Noir Manoir de La Crasvillerie Réville
Exposition Soleil Noir Manoir de La Crasvillerie Réville vendredi 31 juillet 2026.
Réville
Exposition Soleil Noir
Manoir de La Crasvillerie 23 Route du Cap Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Du 31 juillet au 15 août 2026, le Manoir de La Crasvillerie à Réville accueille Soleil Noir , une exposition réunissant le photographe Serge Anton et le peintre-encrier Darius.
Photographies et encres dialoguent dans un parcours sensible autour de la lumière, du noir et des paysages de Madagascar.
Exposition-vente au profit de l’association abc domino œuvrant en faveur de l’éducation à Madagascar. .
Manoir de La Crasvillerie 23 Route du Cap Réville 50760 Manche Normandie +33 6 18 92 99 32 desvages.mathilde@gmail.com
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English : Exposition Soleil Noir
L’événement Exposition Soleil Noir Réville a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cotentin Le Val de Saire
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