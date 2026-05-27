Exposition Soleil Noir Manoir de La Crasvillerie Réville

Réville

Exposition Soleil Noir

Manoir de La Crasvillerie 23 Route du Cap Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Du 31 juillet au 15 août 2026, le Manoir de La Crasvillerie à Réville accueille Soleil Noir , une exposition réunissant le photographe Serge Anton et le peintre-encrier Darius.

Photographies et encres dialoguent dans un parcours sensible autour de la lumière, du noir et des paysages de Madagascar.

Exposition-vente au profit de l’association abc domino œuvrant en faveur de l’éducation à Madagascar. .

Manoir de La Crasvillerie 23 Route du Cap Réville 50760 Manche Normandie +33 6 18 92 99 32 desvages.mathilde@gmail.com

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English : Exposition Soleil Noir

L’événement Exposition Soleil Noir Réville a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cotentin Le Val de Saire