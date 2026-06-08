Arreau

Exposition Sophie LETEUIL

Salle St Exupère ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Exposition de Sophie LETEUIL créations originales en céramique et raku (technique de cuisson ancestrale japonaise) en grès.

Salle St Exupère tous les jours de 10h à 18h.

Sophie Leteuil sculpte des pièces esthétiques et utilitaires en grès émaillé ou cuisson raku. Son travail est inspiré par un univers onirique autour des animaux et des personnages et bien d’autres créations

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Salle St Exupère ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

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English :

Sophie LETEUIL exhibition: original creations in ceramic and raku (ancestral Japanese firing technique) stoneware.

Salle St Exupère daily from 10am to 6pm.

Sophie Leteuil sculpts aesthetic and utilitarian pieces in glazed stoneware or raku firing. Her work is inspired by a dreamlike world of animals and characters and many other creations

L’événement Exposition Sophie LETEUIL Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65