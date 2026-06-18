Cinéma de plein air Pré Commun Arreau
Cinéma de plein air Pré Commun Arreau mercredi 29 juillet 2026.
Arreau
Cinéma de plein air
Pré Commun ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Cinéma de plein air en partenariat avec Le Parvis de Tarbes
Animations
21h30 Quizz cinéma
22h Projection du film VINGT DIEUX
Vingt dieux est un film réalisé par Louise Courvoisier avec Clément Faveau, Maïwène Barthèlemy. Synopsis Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les soirées du Jura avec sa bande d’amis. Cependant, la réalité le rattrape: il doit s’occuper de sa petite soeur de sept ans et trouver un moyen de gagner sa vie.
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Pré Commun ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
Open-air cinema in partnership with Le Parvis de Tarbes:
Activities
9:30 PM Movie quiz
10:00 PM Screening of the film VINGT DIEUX
Vingt dieux is a film directed by Louise Courvoisier, starring Clément Faveau and Maëlle Barthélemy. Synopsis: Totone, 18, spends most of his time drinking beer and hitting the party scene in the Jura with his group of friends. However, reality catches up with him: he has to take care of his seven-year-old little sister and find a way to make a living.
L’événement Cinéma de plein air Arreau a été mis à jour le 2026-06-11 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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