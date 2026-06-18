Arreau

Cinéma de plein air

Pré Commun ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cinéma de plein air en partenariat avec Le Parvis de Tarbes

Animations

21h30 Quizz cinéma

22h Projection du film VINGT DIEUX

Vingt dieux est un film réalisé par Louise Courvoisier avec Clément Faveau, Maïwène Barthèlemy. Synopsis Totone, 18 ans, passe le plus clair de son temps à boire des bières et écumer les soirées du Jura avec sa bande d’amis. Cependant, la réalité le rattrape: il doit s’occuper de sa petite soeur de sept ans et trouver un moyen de gagner sa vie.

.

Pré Commun ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air cinema in partnership with Le Parvis de Tarbes:

Activities

9:30 PM Movie quiz

10:00 PM Screening of the film VINGT DIEUX

Vingt dieux is a film directed by Louise Courvoisier, starring Clément Faveau and Maëlle Barthélemy. Synopsis: Totone, 18, spends most of his time drinking beer and hitting the party scene in the Jura with his group of friends. However, reality catches up with him: he has to take care of his seven-year-old little sister and find a way to make a living.

L’événement Cinéma de plein air Arreau a été mis à jour le 2026-06-11 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65