Soirée musicale La Naïade Halle Arreau
Soirée musicale La Naïade Halle Arreau jeudi 23 juillet 2026.
Arreau
Soirée musicale La Naïade
Halle ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:30:00
fin : 2026-07-23 22:15:00
Date(s) :
2026-07-23
Soirée Musicale avec le groupe LA NAIADE musique pop rock qui bouge, et fait bouger, de 18h30 à 19h30, puis de 21h à 22h15 Halle de la Mairie.
Gratuit.
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Halle ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 60
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English :
Musical evening with the group LA NAIADE ? pop rock music that moves, and makes you move, from 6.30pm to 7.30pm, then from 9pm to 10.15pm in the Halle de la Mairie.
Free admission.
L’événement Soirée musicale La Naïade Arreau a été mis à jour le 2026-06-03 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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