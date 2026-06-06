Arreau

Festival Queer des montagnes

La Soulane ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-23

19h: temps d’échéange animé par le Nouveau Planning Familial 65: Queerness en ruralité: agir en alliés, vivre avec nos alliés

Vendredi 24, dès 18h: Show d’ouverture: danses/lecture/ performance/ Concert/ DJ Set

Samedi 25, dès 10h: Ateliers podcast, fanzinz,corps et masque/ installation sonore/ performance, table ronde, concert,cabaret/DJ Set

Avec le soutien de la Mairie d’Arreau, DRAC Occitanie, en partenariat avec la Place de la Danse

Billeterie: prix libre via HelloAsso .

La Soulane ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7pm: Queerness en ruralité: agir en alliés, vivre avec nos alliés (Queerness in rurality: acting as allies, living with our allies), hosted by Nouveau Planning Familial 65

Friday 24, from 6pm: Opening show: dance/ reading/ performance/ concert/ DJ set

Saturday 25, from 10am: Podcast workshops, fanzinz, body and mask/ sound installation/ performance, round table, concert,cabaret/DJ Set

L’événement Festival Queer des montagnes Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65