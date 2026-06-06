Festival Queer des montagnes La Soulane Arreau
Festival Queer des montagnes La Soulane Arreau jeudi 23 juillet 2026.
Arreau
Festival Queer des montagnes
La Soulane ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-23
19h: temps d’échéange animé par le Nouveau Planning Familial 65: Queerness en ruralité: agir en alliés, vivre avec nos alliés
Vendredi 24, dès 18h: Show d’ouverture: danses/lecture/ performance/ Concert/ DJ Set
Samedi 25, dès 10h: Ateliers podcast, fanzinz,corps et masque/ installation sonore/ performance, table ronde, concert,cabaret/DJ Set
Avec le soutien de la Mairie d’Arreau, DRAC Occitanie, en partenariat avec la Place de la Danse
Billeterie: prix libre via HelloAsso .
La Soulane ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 21 98 56 71 soulane.asso@gmail.com
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English :
7pm: Queerness en ruralité: agir en alliés, vivre avec nos alliés (Queerness in rurality: acting as allies, living with our allies), hosted by Nouveau Planning Familial 65
Friday 24, from 6pm: Opening show: dance/ reading/ performance/ concert/ DJ set
Saturday 25, from 10am: Podcast workshops, fanzinz, body and mask/ sound installation/ performance, round table, concert,cabaret/DJ Set
L’événement Festival Queer des montagnes Arreau a été mis à jour le 2026-06-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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