EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES Salle de la Pomme Paimpol
EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES Salle de la Pomme Paimpol mardi 14 juillet 2026.
Paimpol
EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES
Salle de la Pomme 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Entre tradition et création contemporaine, découvrez les poteries du passé et rencontrez les artisans céramistes du Trégor! .
Salle de la Pomme 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 73 50 14
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English :
L’événement EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES Paimpol a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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