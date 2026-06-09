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EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES Salle de la Pomme Paimpol

EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES Salle de la Pomme Paimpol mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Salle de la Pomme

Adresse : 32 Chemin de l'Abbaye

Ville : 22500 Paimpol

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Paimpol

EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES

Salle de la Pomme 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Entre tradition et création contemporaine, découvrez les poteries du passé et rencontrez les artisans céramistes du Trégor!   .

Salle de la Pomme 32 Chemin de l’Abbaye Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 73 50 14 

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English :

L’événement EXPOSITION SOYONS MOINS CRUCHES Paimpol a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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