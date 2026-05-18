Obermorschwihr

Exposition Stéphane Vetter chercheur d’images

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-07-12

Magie du Coeur, magie de la Lumière, je vous dévoilerai, ici, toutes les images de mon âme. Les lieux où la conscience s’ouvre, où vos yeux verront l’invisible. Ouvrez votre Coeur et vous serez dans le Ciel et la Terre ! Exposition de Stéphane Vetter, visible lors des concerts ou sur rdv au 07 70 13 98 22.

Magie du Coeur, magie de la Lumière, je vous dévoilerai, ici, toutes les images de mon âme. Les lieux où la conscience s’ouvre, où vos yeux verront l’invisible. Ouvrez votre Coeur et vous serez dans le Ciel et la Terre !

Né en 1962, Stéphane Vetter, originaire d’Alsace, résidant à Osenbach, se passionne très tôt pour la photographie et l’astronomie. La nuit le fascine. Il passe des heures à contempler et tenter d’étudier les liens mystérieux qui semblent unir le Ciel et la Terre. Il obtient plusieurs reconnaissances internationales de son travail photographique, notamment 1er prix du concours TWAN en 2011 et en 2013, Winner dans la catégorie Wild Places du WildLife Photographer of the Year 2011 et plusieurs publications dans l’Astrono-my Picture of the Day (APOD) de la NASA.

Depuis les années 2000, il se consacre à la photographie de paysages célestes, se déplaçant vers des sites d’observation privilégiés (lac Blanc, crêtes vosgiennes, Grand Ballon, Jökulsárlón en Islande, etc.) L’Islande reste sa destination privilégiée, avec dix-sept voyages depuis 2011.

Stéphane allie sa passion pour l’astronomie à une rigueur scientifique, capturant des phénomènes cosmiques tels que les sprites (lumières transitoires provoquées par les orages), les comètes, les constellations et surtout les aurores boréales. Il combine créativité artistique et rigueur scientifique. Il privilégie les time-lapses pour montrer le mouvement des aurores et utilise des équipements de haute performance pour capturer les détails les plus fins du ciel nocturne. En mars 2025, il intègre l’équipe de Ciel Austral.

L’exposition est visible lors des concerts et sur demande. 0 .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Magic of the Heart, magic of the Light, here I reveal all the images of my soul. The places where consciousness opens up, where your eyes will see the invisible. Open your heart and you’ll be in Heaven and Earth! Exhibition by Stéphane Vetter, on view during concerts or by appointment on 07 70 13 98 22.

L’événement Exposition Stéphane Vetter chercheur d’images Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach