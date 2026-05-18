Obermorschwihr

Concert Ways Gregory Ott Trio

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 17:00:00

fin : 2026-06-28 18:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Profitez d’un moment de détente des paysages teintés de jazz, un hommage à Michel Petrucciani entre lyrisme et pulsations incisives.

Une invitation au voyage, mêlant indistinctement pour l’auditeur des images aux sons, un sens permanent du mouvement, une course raffinée, tempo moderato (Pierre Massé-Magazine Piano)

Grégory Ott se révèle subtil, aérien en nous faisant voyager dans des paysages teintés de jazz et de pop qui plairont aux amateurs les plus exigeants (Couleurs Jazz)

La pulsion mélodique de Ways nous convainc, notamment sur The Giant, titre en hommage à Michel Petrucciani (Daniel Pfeiffer-Libération)

Avec Grégory Ott, piano • Philip Klawitter, contrebasse • Matthieu Zirn, batterie .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Enjoy a moment of relaxation: landscapes tinged with jazz, a tribute to Michel Petrucciani between lyricism and incisive pulsations.

L’événement Concert Ways Gregory Ott Trio Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach