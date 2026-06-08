Concert Jazz’In Marbach/Bernard Hertrich Trio & Ludovic de Preissac Obermorschwihr vendredi 14 août 2026.

Obermorschwihr

Concert Jazz’In Marbach/Bernard Hertrich Trio & Ludovic de Preissac

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soyez transportés au centre d’un voyage au coeur de l’ambiance des clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés.

Voyage au coeur de l’ambiance des clubs de jazz de Saint-Germain-des-Prés.

Amis de longue date, le parisien Ludovic de Preissac, piano et Bernard Hertrich, guitariste de Michel HAUSSER se retrouveront à Marbach autour de compositions originales et standards de la Chanson Crooner , aux côtés de Jean-Luc Miotti, contrebasse et Daniel Dupret, batterie.

Pianiste au swing généreux, dans la lignée des Oscar Peterson, Monty Alexander…, Ludovic de Preissac et le trio alsacien nous transporteront dans l’ambiance des clubs de jazz à Saint-Germain-des-Prés.

Avec Bernard Hertrich, guitare Jean Luc Miotti Daniel Dupret et Ludovic de Preissac, piano. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Be transported to the heart of the jazz club atmosphere of Saint-Germain-des-Prés.

L’événement Concert Jazz’In Marbach/Bernard Hertrich Trio & Ludovic de Preissac Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach