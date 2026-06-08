Obermorschwihr

Concert Hanna Koval/Olga Fekete

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 17:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Des grands airs de la musique classique aux chants nés de l’âme ukrainienne, laissez-vous envoûter par l’interprétation virtuose et expressive de deux artistes exceptionnelles, soutenues par l’association Consonance.

Des grands airs de la musique classique aux chants nés de l’âme ukrainienne, laissez-vous envoûter par l’interprétation virtuose et expressive de deux artistes exceptionnelles, soutenues par l’association Consonance.

Le but de cette association est d’œuvrer à l’accompagnement des artistes ukrainiens réfugiés, de les aider à construire leur réseau en Alsace, de leur permettre de participer à des événements culturels ouverts au public pour faciliter le développement de leur carrière d’artistes.

Hanna Koval, est soliste au sein de l’Opéra de Kiev et a interprété plus de 50 rôles majeurs dans des opéras, opérettes et comédies musicales.

Olga Fekete, docteure en musicologie, pianiste est professeure à l’Université nationale des arts de Kharkiv, en Ukraine.

Hanna et Olga enseignent actuellement dans des écoles de musique du Bas-Rhin.

Avec Hanna Koval, soprano Olga Fekete, piano. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

From the great arias of classical music to songs born of the Ukrainian soul, let yourself be enchanted by the virtuoso, expressive performance of two exceptional artists, supported by the Consonance association.

L’événement Concert Hanna Koval/Olga Fekete Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach