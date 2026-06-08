Obermorschwihr

Concert Jazz’In Marbach/Nina Simone, l’écorchée vive/Grégory Ott & Sélia Setodzo

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le jazz n’est pas que de la musique, c’est un art de vivre, une manière d’être et de penser disait Nina Simone, icône de la musique américaine. Sa musique, toujours empreinte de protestation, reste inclassable une signature unique entre baroque, spirituals et jazz.

Le jazz n’est pas que de la musique, c’est un art de vivre, une manière d’être et de penser disait Nina Simone, icône de la musique américaine.

Une voix de tout un peuple, une artiste marquée à jamais par la musique de Jean Sébastien Bach et par son échec à devenir la première pianiste classique noire. Sa musique, toujours empreinte de protestation, reste inclassable une signature unique entre baroque, spirituals et jazz.

Grégory Ott et Sélia Setodzo nous emmènent sur les chemins de sa révolte et de son engagement.

She had a dream…

Avec Selia Setodzo, chant Grégory Ott, piano.

Création Bibliothèques Idéales, Strasbourg. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Jazz isn’t just music, it’s an art of living, a way of being and thinking, said American music icon Nina Simone. Her music, always marked by protest, remains unclassifiable: a unique signature between baroque, spirituals and jazz.

L’événement Concert Jazz’In Marbach/Nina Simone, l’écorchée vive/Grégory Ott & Sélia Setodzo Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach