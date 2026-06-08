Obermorschwihr

Concert Jazz’In Marbach/Ralah’Trio

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le jazz s’est naturellement intégré dans la musique malgache depuis les années 50. Loin de se limiter à des rythmes et des sonorités ancestraux, la musique malgache se nourrit de nombreuses influences. Voyage au coeur d’une île.

Le jazz s’est naturellement intégré dans la musique malgache depuis les années 50. Voyage au coeur d’une île.

La musique rythme le quotidien des malgaches. C’est l’une des composantes fondamentales de leur culture. Loin de se limiter à des rythmes et des sonorités ancestraux, la musique malgache se nourrit de nombreuses influences. Le jazz malgache peut surprendre. Sa singularité réside dans la richesse exceptionnelle de son patrimoine musical et son dynamisme. L’improvisation a une place importante dans les musiques traditionnelles malgaches, par exemple, le Vakodrazana (vakoka = traditions ; razana = ancêtres), pour ne citer que celle-ci. La structure même de la musique traditionnelle explique que le jazz s’est naturellement intégré dans la musique malgache depuis les années 50 où il a été initié par des précurseurs passionnés.

Avec Tsanta Randri, claviers, guitare, cithare Ranto An’iavo, guitare basse, synthé basse, percussions Titan Randriamasindrazana, batterie, percussions. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Jazz has been a natural part of Malagasy music since the 50s. Far from being limited to ancestral rhythms and sounds, Malagasy music draws on a wide range of influences. Journey to the heart of an island.

L’événement Concert Jazz’In Marbach/Ralah’Trio Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach