La tournée des histoires Obermorschwihr
jeudi 20 août 2026 · Obermorschwihr
Informations pratiques
Obermorschwihr
La tournée des histoires
Obermorschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20 11:15:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages.
Durant tout l’été, retrouvez La tournée des histoires avec July et Rocco avec des histoires contées pour petits et grands. Rendez-vous sur le parvis des églises des villages. 0 .
Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr
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English :
Throughout the summer, join July and Rocco for Story Time, featuring stories for young and old alike. Meet us on the steps of the village churches.
L’événement La tournée des histoires Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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