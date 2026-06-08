Obermorschwihr

Concert Rimbaud/Verlaine

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

On trouvera dans ce spectacle des poèmes de Rimbaud et de Verlaine mis en musique et en scène par les deux artistes, ainsi que de petites anecdotes sur ce couple maudit de la grande poésie.

Une soirée autour de la poésie de deux géants. Un spectacle proposé par la Cie Le Vent en Poupe.

Voilà des années que la poésie d’Arthur Rimbaud hante l’esprit de Virginie Schelcher et Dominique Zinderstein membres du duo ViZ. Que de livres lus, de biographies épluchées pour en arriver toujours au même point qui est Rimbaud ?

Mystérieux personnage, poète génial dont les écrits tantôt obscurs, tantôt lumineux interrogent toujours autant à chaque lecture. C’est en le mettant en musique et en le chantant que le duo a trouvé un sens à sa poésie. Et aujourd’hui, il rêve de vous en faire part. Il a semblé évident d’associer le génie de ce jeune poète éphémère à celui de son compagnon de fortune et d’infortune, l’immense Paul Verlaine. On trouvera donc dans ce spectacle des poèmes de Rimbaud et de Verlaine mis en musique et en scène par les deux artistes, ainsi que de petites anecdotes sur ce couple maudit de la grande poésie.

avec Virginie Schelcher, chant, hautbois, cor anglais, percussions Dominique Zinderstein, guitare, chant Laurent Fritsch, son/lumières .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

The show features poems by Rimbaud and Verlaine, set to music and staged by the two artists, as well as anecdotes about this cursed pair of great poets.

L’événement Concert Rimbaud/Verlaine Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach