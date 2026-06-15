Obermorschwihr

Concert Excalembour

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Airs inspirés des terres celtes mariant les riffs électro-jazz-rock aux textures sonores étonnantes d’instruments anciens et créés, Excalembour a évolué au gré de leur sensibilité et de leurs rencontres musicales.

Airs inspirés des terres celtes mariant les riffs électro-jazz-rock aux textures sonores étonnantes d’instruments anciens et créés: nyckelharpa electro parquet, coucou, épée musicale, carnyx, flûte harmonique… Groupe fondé en 96, Excalembour a évo-lué au gré de leur sensibilité et de leurs rencontres musicales, de Malicorne aux musiques actuelles, délivrant une puissance émotionnelle mêlant compositions et airs traditionnels. En 2001, Excalembour enregistre Résurgences , un album puisant aux sources celtiques, alsaciennes et québécoises. Depuis, le groupe a conquis avec ses ambiances magiques les publics enthousiastes de nombreux festivals, galas, bals folks, et nuits celtiques: Grand Est, Italie, Suisse, Allemagne… Excalembour sort cette année son 5ème album intitulé Celtic Tact. Cet opus, enregistré en Live lors de la Saint Patrick 2024 au Grillen, rassemble les nouveaux tubes du groupe depuis leur dernier CD Hiver Celte sorti en 2015.

Avec Eric Hueber piano, flutes Nicolas Hueber violon, mandoline, nyckelharpa Céline Hueber chant, bodhran Sébastien Mertzweiller guitare Stéphane Fuhrer basse Suzon Hueber, harpe. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Songs inspired by Celtic lands, blending electro-jazz-rock riffs with the surprising soundscapes of ancient and custom-made instruments, Excalembour has evolved in step with their artistic sensibilities and musical encounters.

L’événement Concert Excalembour Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach