Obermorschwihr

Concert Oplat’cha/Charlène Ploner

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Rencontre musicale et poétique/Cie Le Pays de ma tête, avec Charlène Ploner, chanteuse poly-instrumentiste et raconteuse. Elle s’en vient par ici, la musicienne ambulante au sourire ensoleillé. Elle mène son bric-à-brac d’instruments vers de nouvelles rencontres…

Rencontre musicale et poétique/Cie Le Pays de ma tête.

Elle s’en vient par ici, la musicienne ambulante au sourire ensoleillé. Elle mène son bric-à-brac d’instruments vers de nouvelles rencontres…

Elle pose son tapis ici, sur un coin d’herbe, dans une cour, sous un préau… et vous invite dans son salon pour un bon thé. Elle a le cœur en joie de vous voir !

Née dans un pays où la musique est interdite, elle ne pouvait plus taire sa voix, retenir ses étincelles…. Alors elle a fui, sa contrebasse sur le dos, et chemine à la découverte de nouvelles chansons.

Cette prise de liberté lui donne un élan de vitalité et de folie qu’elle partage allègrement. Toutes les choses révèlent une saveur d’extraordinaire, un goût d’inattendu. Le passé n’est pas si loin, et les souvenirs surgissent, comme des images. Mais, dit-elle “Nous sommes nés pour vivre notre présent”… avant d’entonner un refrain épicé de sa voix lumineuse. Musique !

Avec Charlène Ploner, chanteuse poly-instrumentiste et raconteuse. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Musical and Poetic Encounter Cie Le Pays de ma tête, featuring Charlène Ploner, a singer, multi-instrumentalist, and storyteller. Here she comes, the wandering musician with a sunny smile. Is she taking her assortment of instruments to meet new people?

L’événement Concert Oplat’cha/Charlène Ploner Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach