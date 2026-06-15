Obermorschwihr

Concert A Coeur Ouvert/Laurence Hunckler & Sandrine Weidmann

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 17:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Un récital comme on raconte une histoire, la rencontre de deux artistes hors des sentiers battus. Avec Laurence Hunckler, soprano Sandrine Weidmann, piano, et quelques surprises.

Un récital comme on raconte une histoire, la rencontre de deux artistes hors des sentiers battus.

Enfant nous habitions au 11è étage d’un immeuble au cœur du quartier ouest de Colmar. De ma chambre, la vue sur le massif des Vosges était impressionnante et de toute beauté surtout les soirs d’été lorsque le soleil des ses couleurs rose-orangée embrasait le ciel jusqu’à toucher la terre.

De chaque fenêtre sortait une mélopée, ici une radio, là un fado, là encore un yoddler, puis Oum Kalthoum, Franz Schubert, Guiseppe Verdi, Metallica, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Tino Rossi, Jacques Brel et tellement d’autres dont j’ai oublié le nom. Une joie exubérante et volatile résonnait de chaque quotidien et pour rien au monde je n’aurai quitté cet espace où chaque seconde racontait l’éternité, un voyage unique et merveilleux.

Avec Laurence Hunckler, soprano Sandrine Weidmann, piano & quelques surprises. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

A recital told like a story—a collaboration between two artists who think outside the box. Featuring Laurence Hunckler, soprano; Sandrine Weidmann, piano; and a few surprises.

L’événement Concert A Coeur Ouvert/Laurence Hunckler & Sandrine Weidmann Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach