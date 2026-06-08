Obermorschwihr

Concert Découvert’In Marbach/Un petit voyage d’hiver/Bélinda Kunz

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Conte musical et philosophique en forme d’ode à la nature d’après le Voyage d’hiver de Franz Schubert.

Conte musical et philosophique en forme d’ode à la nature d’après le Voyage d’hiver de Franz Schubert Association Lebensonne Soleils Paralèlles .

Sortie d’atelier Première étape publique de la création d’un spectacle.

C’est l’histoire d’un garçon très solitaire. Il n‘est heureux que dans la forêt, entouré de bêtes sauvages, à l‘écoute de la nature. Un jour de grand chagrin, la nature tout à coup s‘est enveloppée d‘un manteau blanc et s‘est couverte de neige. Le garçon se met en marche. En forme de conte initiatique, c’est le récit de son voyage à la découverte de lui-même et de sa place dans le monde. Familière des coulisses de l’Opéra de Paris, Belinda Kunz y entend les plus grands chanteurs et suit sa famille dans des tournées avec des compagnies de danse. Elle suit les enseignements d’Ivan Geissler, Evelyn Brunner, de Ludovic Tézier et de Raina Kabaivanska. Sur scène, elle… .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

A musical and philosophical tale in the form of an ode to nature, based on Franz Schubert?s Winter Journey.

L’événement Concert Découvert’In Marbach/Un petit voyage d’hiver/Bélinda Kunz Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach