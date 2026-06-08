Obermorschwihr

Concert Découvert’In Marbach/Histoires de la mer/Ionnda

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Inspiré des légendes écossaises des Selkies, Ionnda explore un imaginaire où la musique devient conte, où la voix et les instruments tissent un pont entre tradition et modernité.

Chansons traditionnelles d’Irlande et d’E´cosse, arrangements inédits et créations originales.

Produit par Trois Sept et Art.

Né de la complicité artistique entre Diane Bucciali et Fanny Fuchs, le duo Ionnda plonge ses racines dans l’univers envoûtant des musiques dites celtiques. Inspiré des légendes écossaises des Selkies, Ionnda explore un imaginaire où la musique devient conte, où la voix et les instruments tissent un pont entre tradition et modernité.

Diane et Fanny fac¸onnent un répertoire qui me^le chansons traditionnelles d’Irlande et d’E´cosse, arrangements inédits et créations originales.

Leurs voix s’entrelacent avec la harpe et le bodhra´n, donnant naissance à des paysages sonores subtils et vibrants, empreints à la fois d’intimité et d’ampleur. A l’hiver 2024, le duo a sorti son premier album Nollaig Shona ! Christmas Songs .

Avec Diane Bucciali, chant percussions Fanny Fuchs, harpe celtique. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Inspired by the Scottish legends of the Selkies, Ionnda explores an imaginary world where music becomes storytelling, where voice and instruments weave a bridge between tradition and modernity.

L’événement Concert Découvert’In Marbach/Histoires de la mer/Ionnda Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach