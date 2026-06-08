Obermorschwihr

Concert The Cracked Cookies

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18 20:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Des chansons fraîches et décalées, des voix perlées, de l’humour et surtout beaucoup d’autodérision. Entre musique latine, rock prog et old boogie, les Cookies savent emmener le public dans un univers très coloré et surtout très féminin.

Des chansons fraîches et décalées, des voix perlées, de l’humour et surtout beaucoup d’autodérision.

Les Cookies c’est un duo musical féminin plein de pépites qui tâchent. Des chansons fraîches et décalées, des voix perlées, de l’humour et surtout beaucoup d’autodérision composent leur répertoire riche en couleurs. Pour leur nouveau spectacle, elles ont décidé de vous parler d’Amour. En¿n, pas le grand amour. Plutôt celui qui parle des corps cabossés et des gens qui râlent…

Entre musique latine, rock prog et old boogie, les Cookies savent emmener le public dans un univers très coloré et surtout très féminin. D’abord crée en trio vocal, les Cookies en 2026 se transforme en duo, accompagnés d’un batteur afin de garder un côté très festif au répertoire.

Avec Marie Ruby, chant, guitare, écriture et Jitka Sterbakova, chant, piano, percussions. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

Fresh, offbeat songs, pearled vocals, humor and, above all, a lot of self-mockery. Between Latin music, prog rock and old boogie, the Cookies know how to take their audience into a very colorful and, above all, very feminine universe.

L’événement Concert The Cracked Cookies Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach