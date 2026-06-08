Concert Florilège lyrique/Artistes de l’Opéra Studio de l’OnR Obermorschwihr
Concert Florilège lyrique/Artistes de l’Opéra Studio de l’OnR Obermorschwihr dimanche 12 juillet 2026.
Obermorschwihr
Concert Florilège lyrique/Artistes de l’Opéra Studio de l’OnR
Obermorschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Mélange d’airs d’opéra, de comédies musicales, de lieder et de mélodies, c’est l’occasion rêvée pour faire mieux connaissance avec ces artistes en devenir…
C’est l’été. après une saison riche en couleurs à l’Opéra national du Rhin, entre Les Mamelles de Tirésias, Othello, Les Fantasticks, trois jeunes artistes de l’Opéra Studio proposent un programme varié et festif à l’Abbaye de Marbach.
Mélange d’airs d’opéra, de comédies musicales, de lieder et de mélodies, Pierre Romainville, ténor Jessica Hopkins, soprano et Anaëlle Reitan au piano vous invitent à un Florilège lyrique. L’occasion rêvée pour faire mieux connaissance avec ses artistes en devenir qui font leurs débuts à l’OnR. Heures exquises en perspective.
Avec Jessica Hopkins, soprano, Pierre Romainville, tenor, Anaëlle Reitan, piano. .
Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org
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English :
A mix of opera arias, musicals, lieder and melodies, this is the perfect opportunity to get to know these up-and-coming artists…
L’événement Concert Florilège lyrique/Artistes de l’Opéra Studio de l’OnR Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach
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