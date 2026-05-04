Obermorschwihr

Saison culturelle à l’Abbaye de Marbach

Obermorschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-28

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-06-28

En 2026, l’Abbaye de Marbach ouvre un nouveau chapitre consacré à la découverte et au soutien des talents émergents. Cette nouvelle saison a l’envie de mettre en lumière les artistes d’aujourd’hui qui dessinent déjà les paysages culturels de demain. Plus d’infos sur www.abbayedemarbach.org

En 2026, l’Abbaye de Marbach ouvre un nouveau chapitre consacré à la découverte et au soutien des talents émergents. Cette nouvelle saison a l’envie de mettre en lumière les artistes d’aujourd’hui qui dessinent déjà les paysages culturels de demain.

Regarder, écouter, sentir, voir, entendre, partager, rire, pratiquer… découvrir d’autres cultures, d’autres modes d’expression, s’ouvrir à des univers inattendus, rester curieux. C’est le pari que s’est donné l’équipe artistique de l’Abbaye de Marbach animée par la volonté de soutenir la création artistique et d’accompagner celles et ceux qui font déjà la culture de demain. .

Obermorschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 7 70 13 98 22 culture@abbayedemarbach.org

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English :

In 2026, Marbach Abbey opens a new chapter dedicated to discovering and supporting emerging talent. This new season aims to highlight the artists of today, who are already shaping the cultural landscape of tomorrow. Further information at www.abbayedemarbach.org

L’événement Saison culturelle à l’Abbaye de Marbach Obermorschwihr a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach