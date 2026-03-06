Exposition Studio Stab Place de la Mairie Sauternes
Exposition Studio Stab Place de la Mairie Sauternes mercredi 25 mars 2026.
Exposition Studio Stab
Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-25
PREMIERE SALLE Studio Stab Photographes
SECONDE SALLE Exposition dédiée à la Commune avec présentation de documents historiques, de Napoléon III au début du XXème siècle. .
Place de la Mairie Espace Culturel Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Studio Stab
L’événement Exposition Studio Stab Sauternes a été mis à jour le 2026-02-27 par La Gironde du Sud