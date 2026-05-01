Saint-Cyr-en-Talmondais

Exposition Suomi Regards sur la Finlande

Médiathèque Saint-Cyr-en-Talmondais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-21

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Médiathèque Saint-Cyr-en-Talmondais 85540 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 90 18 07

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English :

L’événement Exposition Suomi Regards sur la Finlande Saint-Cyr-en-Talmondais a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral