Vide greniers Saint-Cyr-en-Talmondais

Vide greniers Saint-Cyr-en-Talmondais dimanche 7 juin 2026.

Vide greniers

Place de la mairie Saint-Cyr-en-Talmondais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

  .

Place de la mairie Saint-Cyr-en-Talmondais 85540 Vendée Pays de la Loire +33 7 66 45 68 58  soniabarbieux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide greniers Saint-Cyr-en-Talmondais a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral