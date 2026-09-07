Exposition sur la restauration de l’église, Église Saint-André, Villaines-les-Rochers

Informations pratiques

Exposition sur la restauration de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-André Indre-et-Loire

Boîte à dons, ardoises, cartes, aquarelles… au profit du chantier de la Tranche 3 (restauration de la nef et du chœur XIXᵉ: peintures au silicate de potasse et vitraux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Panneaux présentant le chantier de la tranche 2 en phase finale et les travaux à venir (Tranche 3) : descriptif, plans, état des lieux…

Intervention d’artisans restaurateurs sous réserve de leurs disponibilités.

Église Saint-André Rue de l’Église 37190 Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers 37190 La Molinière Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 94 19 https://sites.google.com/view/amis-de-leglise-saint-andre De l’église du Xe siècle subsiste une abside semi-circulaire arasée, flanquée de deux massifs contreforts et de trois baies en plein cintre. L’intérieur laisse percevoir des fragments de fresques. Succède à cette église la construction au XIIe siècle d’une église agrandie et de son clocher porche permettant l’accès au transept. Sous l’impulsion de l’Abbé Chicoisne, la décision d’agrandissement fut prise en 1856, dirigée par l’architecte diocésain Guérin et la décoration intérieure confiée au Comte de Galembert, membre de la Société de Saint-Grégoire.

La nef de l’église du XIIe fut coupée en deux, ses murs gouttereaux et ses pignons restants furent rehaussés. Une nouvelle nef et un chœur de plan octogonal traversèrent l’ancien édifice. L’ancienne nef est devenue le transept de la nouvelle église. L’orientation du monument fut complètement modifiée et devint nord-sud. La voûte en berceau lambrissée fut peinte à l’huile par Henri Grandin. L’emploi du silicate de potasse permit l’ornementation des 1200 m² de peintures murales intérieures à moindre coût en 1859/60, 1864, 1869. Le choix du style roman pour ces peintures fut arrêté. Le sanctuaire est consacré au mystère du Saint-Sacrifice.

Les vitraux ont été réalisés par les ateliers J.L. Lobin (1859) et J.P Florence (1900).

L’église, classée Monument Historique depuis novembre 2022, a été lauréate de la Mission Bern en 2022 pour l’Indre-et-Loire. parking Place de la Mairie ; aire de pique nique aménagée

Panneaux présentant le chantier de la tranche 2 en phase finale et les travaux à venir (Tranche 3) : descriptif, plans, état des lieux…

© Annie Hervé