Conférence Osier Innovation Design Le parallèle entre l’imprimante 3D et les process en vannerie. Villaines-les-Rochers

Conférence Osier Innovation Design Le parallèle entre l’imprimante 3D et les process en vannerie.
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
2026-09-19
Nous présenterons les innovations de formes grâce à l’impression 3D en relation avec Lucas Pradalier et Eva Houzi qui ont leur atelier à la Morinerie à Saint Pierre des Corps.
50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com
English :
We’ll be showcasing innovations in form thanks to 3D printing in conjunction with Lucas Pradalier and Eva Houzi, who have their workshop at La Morinerie in Saint Pierre des Corps.
