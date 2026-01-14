Conférence Osier Innovation Design Le parallèle entre l’imprimante 3D et les process en vannerie. Villaines-les-Rochers

Conférence Osier Innovation Design Le parallèle entre l’imprimante 3D et les process en vannerie.

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Nous présenterons les innovations de formes grâce à l’impression 3D en relation avec Lucas Pradalier et Eva Houzi qui ont leur atelier à la Morinerie à Saint Pierre des Corps.

50 Rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

English :

We’ll be showcasing innovations in form thanks to 3D printing in conjunction with Lucas Pradalier and Eva Houzi, who have their workshop at La Morinerie in Saint Pierre des Corps.

