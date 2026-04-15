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Journées découverte des troglos Villaines-les-Rochers

Journées découverte des troglos Villaines-les-Rochers

Journées découverte des troglos Villaines-les-Rochers samedi 13 juin 2026.

Adresse : 24 Rue des Caves Fortes

Ville : 37190 Villaines-les-Rochers

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Villaines-les-Rochers

Journées découverte des troglos

24 Rue des Caves Fortes Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Venez visiter des habitations troglodytiques de Villaines-les-Rochers durant tout le week-end !
Les habitants de Villaines-les-Rochers vous ouvrent leurs maisons et les artisans et artistes vous présentent leurs réalisations au sein des troglos. Les professionnels de l’entretien des cavités et du coteau répondent à vos questions. Animations conviviales durant tout le week-end.   .

24 Rue des Caves Fortes Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 58 53 19  infos.troglos@orange.fr

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English :

Come and visit the troglodytic dwellings of Villaines-les-Rochers all weekend long!

L’événement Journées découverte des troglos Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-04-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

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