Villaines-les-Rochers

Journées découverte des troglos

24 Rue des Caves Fortes Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Venez visiter des habitations troglodytiques de Villaines-les-Rochers durant tout le week-end !

Les habitants de Villaines-les-Rochers vous ouvrent leurs maisons et les artisans et artistes vous présentent leurs réalisations au sein des troglos. Les professionnels de l’entretien des cavités et du coteau répondent à vos questions. Animations conviviales durant tout le week-end. .

24 Rue des Caves Fortes Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 84 58 53 19 infos.troglos@orange.fr

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English :

Come and visit the troglodytic dwellings of Villaines-les-Rochers all weekend long!

L’événement Journées découverte des troglos Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-04-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme