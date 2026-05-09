O S I E Z ! Ateliers osier créatifs à partir de 3 ans Centre d’Art autour de l’Osier Vacances d’été Villaines-les-Rochers
O S I E Z ! Ateliers osier créatifs à partir de 3 ans Centre d’Art autour de l’Osier Vacances d’été Villaines-les-Rochers mercredi 1 juillet 2026.
Villaines-les-Rochers
O S I E Z ! Ateliers osier créatifs à partir de 3 ans Centre d’Art autour de l’Osier Vacances d’été
50 rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:30:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Visitez et tressez votre panier pendant les grandes vacances d’été.
Ateliers M Hélène Métézeau au 50 rue de la Galandière à Villaines-les-Rochers sur la route principale du village RD57 (à 5 km au sud-est d’Azay-le-Rideau).
Visitez et tressez votre panier pendant les grandes vacances d’été.
Ateliers M Hélène Métézeau au 50 rue de la Galandière à Villaines-les-Rochers sur la route principale du village RD57 (à 5 km au sud-est d’Azay-le-Rideau).
Exposition d’été et ateliers osier créatif pour tous! Chacun choisit son modèle et repart avec sa fabrication. Des poissons fantastiques, mini-jardins, oiseaux, paniers… Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, adultes, familles.
Ateliers enfant de 20 minutes, 1H30
Le matin ou l’après-midi. Horaires 10H-13H et 14H30-17H30
Stages pour les adultes à la journée 1/2 journée ou journée
Salle d’activité climatisée.
Exposition d’été (paniers design, oies, oiseaux et animaux…) et dans le jardin (bonsaïs d’osier, jardins suspendus) .
50 rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com
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English :
Visit and weave your own basket during the summer vacations.
Ateliers M Hélène Métézeau at 50 rue de la Galandière in Villaines-les-Rochers on the main village road RD57 (5 km south-east of Azay-le-Rideau).
L’événement O S I E Z ! Ateliers osier créatifs à partir de 3 ans Centre d’Art autour de l’Osier Vacances d’été Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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