Villaines-les-Rochers

O S I E Z ! Ateliers osier créatifs à partir de 3 ans Centre d’Art autour de l’Osier Vacances d’été

50 rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visitez et tressez votre panier pendant les grandes vacances d’été.

Ateliers M Hélène Métézeau au 50 rue de la Galandière à Villaines-les-Rochers sur la route principale du village RD57 (à 5 km au sud-est d’Azay-le-Rideau).

Visitez et tressez votre panier pendant les grandes vacances d’été.

Ateliers M Hélène Métézeau au 50 rue de la Galandière à Villaines-les-Rochers sur la route principale du village RD57 (à 5 km au sud-est d’Azay-le-Rideau).

Exposition d’été et ateliers osier créatif pour tous! Chacun choisit son modèle et repart avec sa fabrication. Des poissons fantastiques, mini-jardins, oiseaux, paniers… Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, adultes, familles.

Ateliers enfant de 20 minutes, 1H30

Le matin ou l’après-midi. Horaires 10H-13H et 14H30-17H30

Stages pour les adultes à la journée 1/2 journée ou journée

Salle d’activité climatisée.

Exposition d’été (paniers design, oies, oiseaux et animaux…) et dans le jardin (bonsaïs d’osier, jardins suspendus) .

50 rue de la Galandière Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 21 73 09 40 mhelenemetezeau@gmail.com

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English :

Visit and weave your own basket during the summer vacations.

Ateliers M Hélène Métézeau at 50 rue de la Galandière in Villaines-les-Rochers on the main village road RD57 (5 km south-east of Azay-le-Rideau).

L’événement O S I E Z ! Ateliers osier créatifs à partir de 3 ans Centre d’Art autour de l’Osier Vacances d’été Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme