Conférence Osier Innovation Design Nouveau regard sur la matière Villaines-les-Rochers

Conférence Osier Innovation Design Nouveau regard sur la matière

Suite à l’accueil des DNMADE MODE (nouveaux BTS) et d’une étudiante ESMODE PARIS, un travail sur la matière osier nous permet de diffuser un nouveau regard sur les écorces d’osier. Une anatomie de l’écorce d’osier sera dévoilée ainsi que sa composition chimique pour de nouvelles applications textiles.

Lors de cette conférence, seront relatées, nos interventions dans les classes découvertes et les classes scientifiques, sur la terre-osier pour la céramique et le papier obtenu à partir de liber d’osier et les échantillons de teinture à partir des écorces d’osier. Nous présenterons aussi les émaux à la cendre d’osier réalisés par le céramiste Charles Hair sur notre proposition. 12 .

Following the arrival of the DNMADE MODE (new BTS) and an ESMODE PARIS student, we’re working on a new look at wicker bark. An anatomy of wicker bark will be revealed, as well as its chemical composition for new textile applications

