Villaines-les-Rochers

26ème édition des Journées de la Pèlerie

1 Rue de la Cheneillère Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Découverte du métier de vannier et d’osiériculteurs. Différents ateliers et expositions sont proposés Vannier(e)s au travail, Atelier initiation pour les enfants, Concours de vannerie, thème les habits, Décorticage de l’osier avec différents procédés, Tressage de haies, vannerie géante

La COOPERATIVE DE VANNERIE fêtera la 26ème édition des Journées de la Pèlerie les samedi 16 et dimanche 17 Mai 2026,

Découverte du métier de vannier et d’osiériculteurs. Différents ateliers et expositions sont proposés Vannier(e)s au travail, Atelier initiation pour les enfants, Concours de vannerie, thème les habits, Décorticage de l’osier avec différents procédés, Tressage de haies, vannerie géante

Pour vous restaurer, une buvette est présente tout le week-end.

Une restauration est prévue le dimanche midi sur place. .

1 Rue de la Cheneillère Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 43 03 info@vannerie.com

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English :

Discovery of the basket maker and wicker maker’s trade. Different workshops and exhibitions are proposed: Basket makers at work, initiation workshop for children, basketry competition, theme clothes, decorating wicker with different processes, braiding hedges, giant basketry

L’événement 26ème édition des Journées de la Pèlerie Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-04-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme