Villaines-les-Rochers

Concert de la Pèlerie

5 Rue de l’Église Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-19 17:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

A l’occasion de la fête de la Pèlerie organisée par la coopérative de Villaines-Les-Rochers, Ptites notes et Cantoria se rassemblent pour clôturer ce week-end de fête autour de l’osier et de la vannerie. Buvette et gourmandises sur place.

A l’occasion de la fête de la Pèlerie organisée par la coopérative de Villaines-Les-Rochers, Ptites notes et Cantoria se rassemblent pour clôturer ce week-end de fête autour de l’osier et de la vannerie. Les chants vous feront voyager le temps d’un concert et vous pourrez profiter d’un moment partagé autour de la buvette et de gourmandises. .

5 Rue de l’Église Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire cantoria.vlr@gmail.com

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English :

On the occasion of the Pèlerie festival organized by the Villaines-Les-Rochers cooperative, we’ll be giving our next concert in the village’s painted church. It’s also an opportunity to discover local basket-making traditions.

L’événement Concert de la Pèlerie Villaines-les-Rochers a été mis à jour le 2026-05-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme