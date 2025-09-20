Exposition sur le site archéologique – Villa Scoliva, Site archéologique – Villa Scoliva, Escolives-Sainte-Camille

Informations pratiques

Exposition sur le site archéologique – Villa Scoliva 18 – 20 septembre Site archéologique – Villa Scoliva Yonne

Limité à 59 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un patrimoine archéologique préservé, mais toujours en danger face aux évolutions structurelles et aux transitions climatiques

Site archéologique – Villa Scoliva 9 Rue Raymond Kapps, 89290 Escolives-Sainte-Camille, France Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386427189 https://lavillascoliva.org http://fr-fr.facebook.com/pages/Site-Archéologique-dEscolives-Ste-Camille Vestiges d’une villa gallo-romaine occupée de la fin du Ier siècle avant notre ère jusqu’à la fin du Ve siècle de notre ère. Les thermes sont particulièrement bien conservés.

Un ensemble architectural, dit monument à arcades, a été trouvé en remploi et peut être restitué, même si le lieu d’origine du sanctuaire gallo-romain reste inconnu à ce jour.

L’ensemble des sculptures du Ier siècle mis au jour en fondation des thermes est visible dans l’exposition permanente. A proximité du Canal du Nivernais, gares à Saint Bris Champs sur Yonne (3 km) ou Auxerre (10 km), proximité de l’autoroute A6 (sortie Auxerre sud 10 km). Parking. Accessible au public en situation de handicap pour la partie exposition permanente.

Un patrimoine archéologique préservé, mais toujours en danger face aux évolutions structurelles et aux transitions climatiques

Les thermes de la villa, IVe siècle ©Anne-Lise Dehée Société Archéologique d’Escolives