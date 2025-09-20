Journées Européennes du Patrimoine Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille

Journées Européennes du Patrimoine

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du Musée installé dans les anciens ateliers de Pierre Merlier, artiste singulier et hors normes exposition permanente présentant un très grand nombre de sculptures bois, terres cuites, bas-reliefs, peintures et exposition temporaire ludique, humoristique, écologique et singulière de Serge Belin Eh la vache . Visite possible de la turbine ayant produit de l’électricité de 1905 à 1954. .

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 17 05 secretariat@musepierremerlier.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine

German : Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2025-11-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)