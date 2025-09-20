Journées Européennes du Patrimoine Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille
Journées Européennes du Patrimoine Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
2026-09-19
Visite guidée du Musée installé dans les anciens ateliers de Pierre Merlier, artiste singulier et hors normes exposition permanente présentant un très grand nombre de sculptures bois, terres cuites, bas-reliefs, peintures et exposition temporaire ludique, humoristique, écologique et singulière de Serge Belin Eh la vache . Visite possible de la turbine ayant produit de l’électricité de 1905 à 1954. .
Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 17 05 secretariat@musepierremerlier.fr
