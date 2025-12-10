Escape Game 1955 Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-08-27
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Plongez dans l’aventure archéologique de Raymond Kapps !
En 1955 l’archéologue Raymond Kapps a commencé à percer les secrets de ce site
Rejoignez cette exploration, résolvez des énigmes, remportez des épreuves et partez sur les traces des découvertes historiques.
Venez vivre une expérience unique en famille ou entre amis, et découvrez les mystères enfouis sous nos pieds .
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com
