Escape Game 1955 Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille

Escape Game 1955

Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Plongez dans l’aventure archéologique de Raymond Kapps !

En 1955 l’archéologue Raymond Kapps a commencé à percer les secrets de ce site

Rejoignez cette exploration, résolvez des énigmes, remportez des épreuves et partez sur les traces des découvertes historiques.

Venez vivre une expérience unique en famille ou entre amis, et découvrez les mystères enfouis sous nos pieds .

English : Escape Game 1955

