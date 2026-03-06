Festival de La Sainte Camille Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille

Festival de La Sainte Camille

Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Fanfare de Chevannes (Thoma’s brass band), compagnie Hasufel (spectacle chevalrestre), spectacle de feu avec la Tribu du feu, DJ David et visite théâtralisée. Deux choix possibles de restauration

– Banquet Gallo-Romain sur réservation,

– Restauration rapide et buvette .

Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 associationsaintecamille@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de La Sainte Camille

L’événement Festival de La Sainte Camille Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-03-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)