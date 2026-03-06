Festival de La Sainte Camille Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille
Festival de La Sainte Camille Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille lundi 13 juillet 2026.
Festival de La Sainte Camille
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fanfare de Chevannes (Thoma’s brass band), compagnie Hasufel (spectacle chevalrestre), spectacle de feu avec la Tribu du feu, DJ David et visite théâtralisée. Deux choix possibles de restauration
– Banquet Gallo-Romain sur réservation,
– Restauration rapide et buvette .
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 associationsaintecamille@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de La Sainte Camille
L’événement Festival de La Sainte Camille Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-03-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)