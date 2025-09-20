Festival Mélusine 13ème édition Château du Saulce Escolives-Sainte-Camille

Escolives-Sainte-Camille

Festival Mélusine 13ème édition

Château du Saulce 4 chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 15:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

C’est dans le cadre somptueux de l’ancienne Commanderie du Saulce que vous pourrez assister à 3 concerts et profiter de petits buffets campagnards. Pour cette 13eme édition, la commanderie du Saulce accueillera à nouveau des artistes de premier plan Samedi 4 juillet 2026 à 17h Sergey BELYAVSKY (Piano). Les Carnavals R. Schumann, C. Saint-Saëns, F. Liszt, M. Rosenthal. Suivi de visite du domaine historique et du Parc classé jardin remarquable en compagnie du propriétaire des lieux et Petit Buffet campagnard dans la cour de la Commanderie (sur réservation). 20h30 Theresa SONDECIKIS (Violon) Eric Astoul (Piano) L. Beethoven, C. Saint-Saëns, H. Wieniaski. Dimanche 5 juillet 2026 à 11h Eric Astoul (Piano) F. Chopin, C-V. Alkan, R. Wagner, F. Liszt. A 13h Petit Buffet campagnard dans la cour de la Commanderie (sur réservation). .

Château du Saulce 4 chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Mélusine 13ème édition

L’événement Festival Mélusine 13ème édition Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-04-26 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)