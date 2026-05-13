Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ô la belle toile Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille

Ô la belle toile Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille mardi 4 août 2026.

Lieu : Site archéologique d'Escolives

Adresse : 9, rue Raymond Kapps

Ville : 89290 Escolives-Sainte-Camille

Département : Yonne

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Escolives-Sainte-Camille

Ô la belle toile

Site archéologique d’Escolives 9, rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 23:30:00

Date(s) :
2026-08-04

La Ville d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois vous invitent à profiter des beaux soirs d’été avec le retour de l’évènement O la belle toile , une série de projections de cinéma en plein air gratuites. Rendez-vous à l’abbaye pour voir ou revoir le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. A partir de 19h30 restauration sur place.   .

Site archéologique d’Escolives 9, rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89  site.archeologique@escolivesstecamille.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ô la belle toile

L’événement Ô la belle toile Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Escolives-Sainte-Camille (Yonne)