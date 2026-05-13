Ô la belle toile Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille
Ô la belle toile Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille mardi 4 août 2026.
Escolives-Sainte-Camille
Ô la belle toile
Site archéologique d’Escolives 9, rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 19:30:00
fin : 2026-08-04 23:30:00
Date(s) :
2026-08-04
La Ville d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois vous invitent à profiter des beaux soirs d’été avec le retour de l’évènement O la belle toile , une série de projections de cinéma en plein air gratuites. Rendez-vous à l’abbaye pour voir ou revoir le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. A partir de 19h30 restauration sur place. .
Site archéologique d’Escolives 9, rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com
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English : Ô la belle toile
L’événement Ô la belle toile Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-05-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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