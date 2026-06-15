Garçon, La Note ! Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille vendredi 31 juillet 2026.

Escolives-Sainte-Camille

Garçon, La Note !

Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

21h concert gratuit avec le groupe Matesh Kumbat

Restauration sur place .

Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com

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English : Garçon, La Note !

L’événement Garçon, La Note ! Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-06-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)