Garçon, La Note ! Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille
Garçon, La Note ! Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille vendredi 31 juillet 2026.
Escolives-Sainte-Camille
Garçon, La Note !
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
21h concert gratuit avec le groupe Matesh Kumbat
Restauration sur place .
Site archéologique d’Escolives 9 Rue Raymond Kapps Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 71 89 site.archeologique@escolivesstecamille.com
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English : Garçon, La Note !
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