Un jour une église Escolives Impasse Saint-Christophe Escolives-Sainte-Camille

Escolives-Sainte-Camille

Un jour une église Escolives

Impasse Saint-Christophe Eglise Saint-Pierre Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-18

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .

Impasse Saint-Christophe Eglise Saint-Pierre Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Escolives

L’événement Un jour une église Escolives Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois