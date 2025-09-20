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Un jour une église Escolives Impasse Saint-Christophe Escolives-Sainte-Camille

Un jour une église Escolives Impasse Saint-Christophe Escolives-Sainte-Camille mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Impasse Saint-Christophe

Adresse : Eglise Saint-Pierre

Ville : 89290 Escolives-Sainte-Camille

Département : Yonne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Escolives-Sainte-Camille

Un jour une église Escolives

Impasse Saint-Christophe Eglise Saint-Pierre Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-18

Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées.   .

Impasse Saint-Christophe Eglise Saint-Pierre Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   patrice.wahlen@wanadoo.fr

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English : Un jour une église Escolives

L’événement Un jour une église Escolives Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois

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