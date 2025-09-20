Un jour une église Escolives Impasse Saint-Christophe Escolives-Sainte-Camille
Un jour une église Escolives Impasse Saint-Christophe Escolives-Sainte-Camille mercredi 22 juillet 2026.
Escolives-Sainte-Camille
Un jour une église Escolives
Impasse Saint-Christophe Eglise Saint-Pierre Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 16:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-18
Un jour une église rassemble des bénévoles formés qui vous font découvrir gratuitement le patrimoine des églises de l’Yonne en vous proposant des visites commentées. .
Impasse Saint-Christophe Eglise Saint-Pierre Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté patrice.wahlen@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un jour une église Escolives
L’événement Un jour une église Escolives Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois
À voir aussi à Escolives-Sainte-Camille (Yonne)
- Festival Mélusine 13ème édition Château du Saulce Escolives-Sainte-Camille 4 juillet 2026
- Escape Game 1955 Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille 9 juillet 2026
- Festival de La Sainte Camille Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille 13 juillet 2026
- Ô la belle toile Site archéologique d’Escolives Escolives-Sainte-Camille 4 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille 19 septembre 2026