2ème édition du trail des trois clochers Escolives-Sainte-Camille
dimanche 26 juillet 2026 · Escolives-Sainte-Camille
Informations pratiques
Escolives-Sainte-Camille
2ème édition du trail des trois clochers
Site archéologique Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : 10 – 10 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Prêts pour la 2ème édition du trail des 3 clochers ? Après le succès de la première année, on remet ça ! Venez fouler les sentiers d’Escolives-Sainte-Camille pour une matinée sportive et riche en découvertes. Que vous soyez mordu de dénivelé ou adepte de la balade dominicale, il y a forcément un parcours pour vous
• Trail La Bel Air 14 km | 340m D+ Pour les jambes affûtées !
• Trail La Chanvan 9 km | 200m D+ Le parfait compromis intensité/plaisir.
• Marche Découverte 9 km Pour profiter du paysage à son rythme.
Lieu Départ et arrivée au site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille.
Dès 16 ans .
Site archéologique Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : 2ème édition du trail des trois clochers
L’événement 2ème édition du trail des trois clochers Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Auxerrois
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