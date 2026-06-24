Informations pratiques

Escolives-Sainte-Camille

2ème édition du trail des trois clochers

Site archéologique Escolives-Sainte-Camille Yonne

Tarif : 10 – 10 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Prêts pour la 2ème édition du trail des 3 clochers ? Après le succès de la première année, on remet ça ! Venez fouler les sentiers d’Escolives-Sainte-Camille pour une matinée sportive et riche en découvertes. Que vous soyez mordu de dénivelé ou adepte de la balade dominicale, il y a forcément un parcours pour vous

• Trail La Bel Air 14 km | 340m D+ Pour les jambes affûtées !

• Trail La Chanvan 9 km | 200m D+ Le parfait compromis intensité/plaisir.

• Marche Découverte 9 km Pour profiter du paysage à son rythme.

Lieu Départ et arrivée au site archéologique d’Escolives-Sainte-Camille.

Dès 16 ans .

Site archéologique Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : 2ème édition du trail des trois clochers

L’événement 2ème édition du trail des trois clochers Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Auxerrois