Visite guidée, Site archéologique – Villa Scoliva, Escolives-Sainte-Camille
Visite guidée, Site archéologique – Villa Scoliva, Escolives-Sainte-Camille vendredi 12 juin 2026.
Visite guidée 12 – 14 juin Site archéologique – Villa Scoliva Yonne
Limité à 59 personnes par visite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Visite commentée des vestiges et de l’exposition permanente
Site archéologique – Villa Scoliva 9 Rue Raymond Kapps, 89290 Escolives-Sainte-Camille, France Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386427189 https://lavillascoliva.org C’est au pied de la colline de Grippe-Soleil qu’ont été découvertes la nécropole mérovingienne et la villa gallo-romaine. Depuis plus de 70 ans, la valorisation du site s’est faite par les recherches archéologiques, mais aussi par l’ouverture au grand public ou par diverses manifestations et actions pédagogiques. Si le terrain est propriété de la commune d’Escolives, ce qui concerne la promotion, l’animation et la médiation est confié à la Société Archéologique d’Escolives. Les vestiges sont partiellement recouverts afin de les protéger durablement. Seules les fondations des thermes et d’une partie des habitations privées de la villa sont toujours visibles. Les fouilles ont permis de découvrir des objets de la vie quotidienne, notamment des ustensiles de toilette, de cuisine, mais aussi des éléments de décor. Le côté exceptionnel du site d’Escolives se trouve dans les sculptures remployées en fondation des thermes, qui proviennent d’un sanctuaire gallo-romain proche. A proximité du Canal du Nivernais, gares à Saint Bris Champs sur Yonne (3 km) ou Auxerre (10 km), proximité de l’autoroute A6 (sortie Auxerre sud 10 km). Parking. Accessible au public en situation de handicap pour la partie exposition permanente.
Visite commentée des vestiges et de l’exposition permanente
Amour soutenant un rinceau d’acanthe, frise du monument à arcades©Anne-Lise Dehée Société Archéologique d’Escolives
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