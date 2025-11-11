La Nuit des Musées Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille

La Nuit des Musées

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne

2026-05-23 21:30:00

2026-05-23 23:00:00

2026-05-23

Suivez le guide pour découvrir à la nuit tombée et à la lumière de votre téléphone ou de votre lampe frontale la prodigieuse Forêt Humaine creusée dans le bois du sculpteur Pierre Merlier, artiste hors les normes. Il donne à ses figures polychromes l’essentiel, une âme, une sensibilité, un geste, une attitude, un regard, il les fait vibrer. Les visages délicats ou guignolesques vous surprendront et vous enchanteront ou vous effraieront ! .

Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 17 05 secretariat@museepierremerlier.fr

