La Nuit des Musées Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille
La Nuit des Musées Musée Pierre Merlier Escolives-Sainte-Camille samedi 23 mai 2026.
La Nuit des Musées
Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Suivez le guide pour découvrir à la nuit tombée et à la lumière de votre téléphone ou de votre lampe frontale la prodigieuse Forêt Humaine creusée dans le bois du sculpteur Pierre Merlier, artiste hors les normes. Il donne à ses figures polychromes l’essentiel, une âme, une sensibilité, un geste, une attitude, un regard, il les fait vibrer. Les visages délicats ou guignolesques vous surprendront et vous enchanteront ou vous effraieront ! .
Musée Pierre Merlier Moulin du Saulce, 4 Chemin du Saulce Escolives-Sainte-Camille 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 86 17 05 secretariat@museepierremerlier.fr
English : La Nuit des Musées
German : La Nuit des Musées
Italiano :
Espanol :
L’événement La Nuit des Musées Escolives-Sainte-Camille a été mis à jour le 2025-11-11 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)