Exposition sur les histoires des cours d’eau, Moulin du Liveau, Gorges

Informations pratiques

Exposition sur les histoires des cours d’eau 19 et 20 septembre Moulin du Liveau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres

Descriptif :

– Exposition préparée par la commune de Gorges, sur les histoires des cours d’eau

– Découverte du fonctionnement du moulin

– Démonstration de fabrication de feuilles de papier à la main

Moulin du Liveau Le Liveau 44190 Gorges Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0616118950 https://www.lemoulinapapierduliveau.com/ Chemin depuis le parking du Liveau

Visites libres

©MairiedeGorges