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AGENDA · Gorges

Exposition sur les histoires des cours d’eau, Moulin du Liveau, Gorges

samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Liveau · Gorges

Exposition sur les histoires des cours d’eau, Moulin du Liveau, Gorges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Moulin du Liveau
Adresse
Le Liveau 44190 Gorges
Ville
44190 Gorges
Département
Loire-Atlantique

Exposition sur les histoires des cours d’eau 19 et 20 septembre Moulin du Liveau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres
Descriptif :
– Exposition préparée par la commune de Gorges, sur les histoires des cours d’eau
– Découverte du fonctionnement du moulin
– Démonstration de fabrication de feuilles de papier à la main

Moulin du Liveau Le Liveau 44190 Gorges Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0616118950 https://www.lemoulinapapierduliveau.com/ Chemin depuis le parking du Liveau
Visites libres

©MairiedeGorges

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