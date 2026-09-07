Exposition sur les histoires des cours d’eau, Moulin du Liveau, Gorges
samedi 19 septembre 2026 · Moulin du Liveau · Gorges
Informations pratiques
Exposition sur les histoires des cours d’eau 19 et 20 septembre Moulin du Liveau Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites libres
Descriptif :
– Exposition préparée par la commune de Gorges, sur les histoires des cours d’eau
– Découverte du fonctionnement du moulin
– Démonstration de fabrication de feuilles de papier à la main
Moulin du Liveau Le Liveau 44190 Gorges Gorges 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0616118950 https://www.lemoulinapapierduliveau.com/ Chemin depuis le parking du Liveau
Visites libres
©MairiedeGorges
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