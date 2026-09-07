Exposition sur les moulins du nord Loire atlantique, Espace Emilie Chérel, Derval
samedi 19 septembre 2026 · Espace Emilie Chérel · Derval
Informations pratiques
Exposition sur les moulins du nord Loire atlantique 19 et 20 septembre Espace Emilie Chérel Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition sur les moulins du nord Loire-Atlantique avec des maquettes, des intervenants vous expliqueront le fonctionnement et l’historique des moulins à vent et eaux. Cette exposition/animation sera réalisée en collaboration avec AMLA ( Association des Moulins du 44).
Ouverture du musée par l’Association de la Tour Saint Clair – M. LEROI.
Espace Emilie Chérel 1 route de Saint Vincent 44590 Derval Derval 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 22 58 52 27
Exposition sur les moulins du nord Loire-Atlantique avec des maquettes, des intervenants vous expliqueront le fonctionnement et l’historique des moulins à vent et eaux. Cette exposition/animation en …
©CCCD
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