Exposition sur les « optants », Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog, Elbeuf

Informations pratiques

Exposition sur les « optants » Dimanche 20 septembre, 13h30 Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

‌‌Les exilés Alsaciens ont profondément transformé Elbeuf après 1870, en apportant un nouveau souffle industriel, social et culturel. Leur arrivée, liée à l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Empire allemand, a marqué un tournant majeur dans l’histoire de la ville : ils ont relancé et modernisé l’industrie textile, apporté des capitaux et des savoir faire, enrichi la vie sociale, culturelle et sportive de la ville, et laissé un patrimoine industriel et mémoriel encore visible aujourd’hui.

Les « Raconteurs de Ville » vous proposent de découvrir ou redécouvrir ce que « les optants » ont apporté à Elbeuf grâce à une collecte de témoignages et de documents.

Atelier d’artistes Fraenckel-Herzog 25 rue Camille Randoing, 76500 Elbeuf Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie 02 32 96 90 12 https://www.mairie-elbeuf.fr/ L’ancienne usine Fraenckel-Herzog a été rénovée par la Ville d’Elbeuf sur Seine en 2018 pour créer des espaces de travail adaptés aux arts plastiques. Elle est ainsi devenue un lieu de résidence artistique.

‌‌Les exilés Alsaciens ont profondément transformé Elbeuf après 1870, en apportant un nouveau souffle industriel, social et culturel. Leur arrivée, liée à l’annexion de l’Alsace-Moselle par l’Empire …

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